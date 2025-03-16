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وكالة الأنباء العمانية: وزير الخارجية ونظيره الإيراني يؤكدان أهمية الحوار وتهيئة الظروف للحلول الدبلوماسية

Lebanon 24
16-03-2025 | 08:11
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