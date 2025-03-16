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برنامج الأغذية العالمي: لم يدخل أي طعام إلى غزة منذ 2 آذار وكل المعابر الحدودية لا تزال مغلقة

Lebanon 24
16-03-2025 | 08:18
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