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أخبار عاجلة
برنامج الأغذية العالمي: لم يدخل أي طعام إلى غزة منذ 2 آذار وكل المعابر الحدودية لا تزال مغلقة
Lebanon 24
16-03-2025
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08:18
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