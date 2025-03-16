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مكتب أردوغان: الرئيس التركي طلب من ترامب السماح لأنقرة بالعودة إلى برنامج طائرات "إف-35" الأميركية
Lebanon 24
16-03-2025
|
10:08
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