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المفوض العام للأونروا: إذا انهارت الوكالة فسيظل نحو 6 ملايين من اللاجئين الفلسطينيين بدون دعم أساسي

Lebanon 24
16-03-2025 | 12:29
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