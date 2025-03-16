الديوان الأميري: أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعرضا فيه أبرز المستجدات الإقليمية والدولية

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