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الجيش الإسرائيلي: تعرضت سيارة خالية في أفيفيم على الحدود اللبنانية لإطلاق نار من داخل لبنان وقواتنا تقوم بأعمال تمشيط في المنطقة

Lebanon 24
16-03-2025 | 12:35
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