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مستشار الأمن القومي الأميركي: قد نُهاجم سفنًا إيرانية قريبة من الساحل اليمني

Lebanon 24
16-03-2025 | 12:47
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