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القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو سيتقدم للحكومة بمقترح لإقالة رئيس الشاباك رونين بار
Lebanon 24
16-03-2025
|
13:21
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