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وزير الخارجية الإيراني: قمت بزيارة قصيرة إلى مسقط لبحث القضايا الثنائية والإقليمية مع وزير الخارجية العماني

Lebanon 24
16-03-2025 | 14:09
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