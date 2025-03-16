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"لبنان 24": سماع اطلاق النار على جهة بلدة القصر والمشرفة من جهة القاع على الحدود اللبنانية السورية
Lebanon 24
16-03-2025
|
15:02
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