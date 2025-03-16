"لبنان 24": سقوط قذائف صاروخية في بلدة القصر الحدودية مصدرها الاراضي السورية في ريف القصير على خلفية سقوط ثلاثة قتلى من هيئة تحرير الشام بعد ظهر اليوم في بلدة القصر

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