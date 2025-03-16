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أخبار عاجلة
القناة 12 الإسرائيلية: تظاهرات وإغلاق شوارع في تل أبيب احتجاجا على إقالة رئيس الشاباك
Lebanon 24
16-03-2025
|
16:22
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