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شبان يستهدفون البرج العسكري بأكواع متفجرة محلية الصنع محيط مدخل مخيم العروب في الخليل

Lebanon 24
16-03-2025 | 18:17
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