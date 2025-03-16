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رئيس وزراء كندا: تحدثت مع رئيسة المفوضية الأوروبية عن خطة "إعادة تسليح أوروبا" ودور كندا في تعزيز الدفاع

Lebanon 24
16-03-2025 | 18:19
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