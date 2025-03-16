Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤولون أميركيون: الهجمات استهدفت بشكل مباشر قيادة الحوثيين وهو خيار تجنبته إدارة بايدن في السابق

Lebanon 24
16-03-2025 | 19:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: رد بايدن على هجمات #الحوثيين كان ضعيفا بشكل مثير للشفقة ولذلك واصلوا تهورهم وزحفهم
lebanon 24
17/03/2025 04:42:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولون أميركيون لـ"وول ستريت جورنال": الهجمات ضد الحوثيين تهدف إلى توجيه رسالة لإيران
lebanon 24
17/03/2025 04:42:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة السورية: إدارة الأمن في درعا تطلق حملة تستهدف مسؤولين في النظام السابق وتجار مخدرات وأسلحة
lebanon 24
17/03/2025 04:42:55 Lebanon 24 Lebanon 24
أي بي سي عن مصدر مطلع: الهجمات الأميركية قد تشتد وتتسع نطاقا وفقا لرد فعل الحوثيين
lebanon 24
17/03/2025 04:42:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
20:56 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:56 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:54 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:30 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:00 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:56 | 2025-03-16
20:56 | 2025-03-16
20:54 | 2025-03-16
20:30 | 2025-03-16
20:00 | 2025-03-16
20:00 | 2025-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24