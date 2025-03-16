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واشنطن بوست عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: ترمب أكد وجود طريقتين للتعامل مع ⁧‫إيران‬⁩ إما عسكريا أو عبر صفقة

Lebanon 24
16-03-2025 | 20:30
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