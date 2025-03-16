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أخبار عاجلة
"واشنطن بوست" عن الخارجية الألمانية: الأوروبيون سيواصلون الانخراط مع إيران
Lebanon 24
16-03-2025
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