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النائب حسين الحاج حسن لـ "الجديد": بعض المسلحين من الجانب السوري يعتدون على القرى اللبنانية منذ أسابيع والمطلوب من الدولة والجيش القيام بواجبهما

Lebanon 24
17-03-2025 | 04:47
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