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بلومبرغ: أذربيجان ستوقع الاثنين اتفاقيات لاستكشاف الغاز الطبيعي في المياه الإسرائيلية

Lebanon 24
17-03-2025 | 07:00
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