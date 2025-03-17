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وزير الخارجية المصري: مقترح نشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية سيكون ضمن برنامج زمني يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة

Lebanon 24
17-03-2025 | 07:21
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