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المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع للجزيرة: 6 ملايين سوري مهجرون وعلى المجتمع الدولي دعمهم

Lebanon 24
17-03-2025 | 07:39
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