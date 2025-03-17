Advertisement

أخبار عاجلة

إعلام سوري: الرئاسة تشكل لجنة لاستكمال الاتفاق مع قسد تضم 5 أعضاء

Lebanon 24
17-03-2025 | 08:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام سوري: الاتفاق بين الرئاسة السورية و"قسد" تم برعاية أميركية
lebanon 24
17/03/2025 20:09:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة السورية: تشكيل لجنة من 7 أعضاء للتحضير للحوار الوطني
lebanon 24
17/03/2025 20:09:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة السورية: الرئيس الشرع يجتمع مع أعضاء لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري الأخيرة
lebanon 24
17/03/2025 20:09:56 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية: الرئيس عون والرئيس السوري أحمد الشرع تناولا عددًا من المسائل العالقة حيث تم الاتفاق على التنسيق عبر لجان مشتركة تُشكَّل بعد تأليف الحكومة السورية الجديدة
lebanon 24
17/03/2025 20:09:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:09 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:56 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:47 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:24 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:09 | 2025-03-17
14:05 | 2025-03-17
13:56 | 2025-03-17
13:51 | 2025-03-17
13:47 | 2025-03-17
13:46 | 2025-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24