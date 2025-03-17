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وزير الخارجية السوري: الشعب السوري احتفل بالخلاص من نظام الأسد وبدأنا التخلص من تركته وتجاوز الانقسامات الطائفية والإثنية

Lebanon 24
17-03-2025 | 10:34
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