وزير الإعلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: ناقش مجلس الوزراء آلية التعيينات في الإدارات والمؤسسات العامة واعتمدت منهجية لهذه التعيينات سيتم الاعلان عنها يوم الخميس المقبل

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