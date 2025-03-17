وزير الإعلام: قصف الحدود مخالف لسيادة لبنان والقرار 1701 وأفضى مجلس الوزراء إلى ضرورة الاستمرار في مضاعفة العمل الدبلوماسي لإلزام إسرائيل على الانسحاب ووقف الانتهاكات

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