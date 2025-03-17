تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مدى تنفيذ القرار 1701: وجود إسرائيل شمال الخط الأزرق هو انتهاك لسيادة لبنان ويقوض جهود بسط لبنان سلطته على جميع أراضيه

Lebanon 24