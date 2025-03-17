Advertisement

أخبار عاجلة

سانا: حزب الله يستهدف بعدّة قذائف مدفعية محطة مياه عين التنور بالريف الغربي لحمص

Lebanon 24
17-03-2025 | 12:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قصف إسرائيلي بثماني قذائف يستهدف مناطق بريف درعا الغربي في سوريا (الميادين)
lebanon 24
17/03/2025 23:19:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر دبلوماسية: المساعدات الأوروبية لأوكرانيا تشمل مليون قذيفة مدفعية وأنظمة دفاع جوي
lebanon 24
17/03/2025 23:19:21 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: تعليق المساعدات ووقف إمدادات الكهرباء لمحطة تحلية المياه بغزة يهدد بأزمة إنسانية
lebanon 24
17/03/2025 23:19:21 Lebanon 24 Lebanon 24
سانا: إصابة مصور وصحفي على الحدود السورية اللبنانية بعد استهدافهما بصاروخ من حزب الله
lebanon 24
17/03/2025 23:19:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:17 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:10 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:47 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:27 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:24 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:17 | 2025-03-17
17:10 | 2025-03-17
16:47 | 2025-03-17
16:27 | 2025-03-17
16:25 | 2025-03-17
16:24 | 2025-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24