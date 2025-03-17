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الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مواقع لحزب الله بعد رصد عناصر وأسلحة داخلها

Lebanon 24
17-03-2025 | 14:22
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