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وكالة الأنباء السورية: مقتل مدنيين اثنين وإصابة 19 آخرين جراء الغارات الجوية للاحتلال الإسرائيلي على محيط مدينة درعا

Lebanon 24
17-03-2025 | 15:28
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