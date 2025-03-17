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القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني: سنسقط أي طائرة معادية تدخل مجالنا الجوي ونحذر العدو من أي استفزاز
Lebanon 24
17-03-2025
|
17:41
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