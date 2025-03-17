Advertisement

أخبار عاجلة

جرّافة الاحتلال تشرع بعمليات هدم جديدة في حي المنشية في مخيّم طولكرم

Lebanon 24
17-03-2025 | 18:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوات الاحتلال تستأنف عمليات هدم منازل في مخيم نور شمس في الضفة الغربية
lebanon 24
18/03/2025 04:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24
كتائب شهداء الأقصى - طولكرم: إيقاع قوة صهيونية في كمين محكم داخل حي المنشية في مخيم نور شمس وحققنا إصابات
lebanon 24
18/03/2025 04:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24
اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس شرقي طولكرم
lebanon 24
18/03/2025 04:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم: الاحتلال رسم خارطة للبيوت التي ينوي هدمها لشق شوارع جديدة في المخيم ومعظم المنازل المجاورة لمواقع الهدم تضررت لطبيعة البناء المتلاصق
lebanon 24
18/03/2025 04:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
20:36 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:31 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:29 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:20 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:07 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:24 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:36 | 2025-03-17
20:31 | 2025-03-17
20:29 | 2025-03-17
20:20 | 2025-03-17
20:07 | 2025-03-17
20:02 | 2025-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24