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قوات الاحتلال تستأنف عمليات هدم منازل في مخيم نور شمس في الضفة الغربية

Lebanon 24
17-03-2025 | 18:59
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