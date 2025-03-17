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وزير الخارجية الأميركي: الحوثيون موجودون في اليمن وسيطروا على أجزاء من أراضيه ويدّعون أنهم الحكومة لكنهم في الواقع ليسوا كذلك

Lebanon 24
17-03-2025 | 19:16
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