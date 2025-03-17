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روبيو: أوكرانيا وافقت على وقف إطلاق النار وتجميد كل شيء ويمكننا البدء في بحث كيفية إنهاء هذا الأمر نهائيا
Lebanon 24
17-03-2025
|
19:19
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