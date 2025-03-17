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كاتس: إذا تجاهل النظام السوري تحذيرنا الجديد مثل تجاهله للتحذيرات السابقة سيتم تدمير كافة المواقع ونزع السلاح من الجنوب السوري بقوة ولا تهاون بعد الآن

Lebanon 24
17-03-2025 | 19:37
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