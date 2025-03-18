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مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: على دول العالم أن تأخذ التزامنا بإعادة الرهائن على محمل الجد

Lebanon 24
18-03-2025 | 00:34
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