حركة الأحرار الفلسطينية: انقلاب نتنياهو وحكومته على الاتفاق وإعلان استئناف الحرب يؤكد أنه ضحى بأسرى الاحتلال وعائلاتهم مقابل بقائه بالحكم

Lebanon 24