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الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: على كافة الأطراف الدولية التحرك فورا لوقف حرب الإبادة التي استأنفتها حكومة مجرمي الحرب

Lebanon 24
18-03-2025 | 00:36
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