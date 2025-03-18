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مسؤولون إسرائيليون: العملية العسكرية في غزة غير محددة المدة ومن المتوقع أن تتوسع

Lebanon 24
18-03-2025 | 00:46
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