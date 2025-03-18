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وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مصادر أمنية: إذا لم تستجب حماس ستتوسع العملية ولن تقتصر على النشاط الجوي فقط

Lebanon 24
18-03-2025 | 01:38
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