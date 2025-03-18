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وزير الخارجية الهولندي: يجب إنهاء جميع الأعمال القتالية وإطلاق سراح باقي الرهائن وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في غزة

Lebanon 24
18-03-2025 | 02:11
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