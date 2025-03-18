Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر فلسطينية: استشهاد محمود أبو وطفة وكيل وزارة داخلية حماس في غزة

Lebanon 24
18-03-2025 | 02:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر مقربة من حماس لفرانس برس: إسرائيل قتلت وكيل وزارة الداخلية في قطاع غزة
lebanon 24
18/03/2025 14:27:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر فلسطينية: استشهاد عصام الدعاليس رئيس وزراء حكومة حماس بغارة استهدفت منزلا كان بداخله
lebanon 24
18/03/2025 14:27:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الحدث: استشهاد وكيل وزارة العدل أحمد الحتة بالغارات الإسرائيلية على قطاع غزة
lebanon 24
18/03/2025 14:27:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفلسطينية: استشهاد فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي في حي الجنينة في رفح جنوب قطاع غزة
lebanon 24
18/03/2025 14:27:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:25 | 2025-03-18
08:19 | 2025-03-18
08:12 | 2025-03-18
08:05 | 2025-03-18
07:53 | 2025-03-18
07:49 | 2025-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24