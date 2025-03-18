Advertisement

أخبار عاجلة

متحدثة باسم اليونيسف في غزة: يجب أن تتوقف الضربات فورا وندعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني

Lebanon 24
18-03-2025 | 03:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اليونيسف: ندعو جميع الأطراف بشكل عاجل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي
lebanon 24
18/03/2025 14:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية هولندا: نحث الأطراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل ونؤكد أهمية القانون الإنساني الدولي
lebanon 24
18/03/2025 14:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لحماس: "التزمنا بالقيم الإنسانية وأحكام القانون الدولي الإنساني في التعامل مع الأسرى"
lebanon 24
18/03/2025 14:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: إراقة الدماء يجب أن تتوقف فوراً وينبغي محاسبة مرتكبي الانتهاكات ومعالجة مخاوف المجتمعات السورية
lebanon 24
18/03/2025 14:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:25 | 2025-03-18
08:19 | 2025-03-18
08:12 | 2025-03-18
08:05 | 2025-03-18
07:53 | 2025-03-18
07:49 | 2025-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24