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مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي: العملية في غزة ستكون من الجو والبحر ولن تشمل الدخول البري

Lebanon 24
18-03-2025 | 04:11
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