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وسائل إعلام إسرائيلية: إسرائيل أبلغت الوسطاء برفضها استئناف وقف إطلاق النار

Lebanon 24
18-03-2025 | 06:29
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