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الأمم المتحدة: غوتيريش يدعو لاحترام وقف إطلاق النار واستئناف المساعدات الإنسانية والإفراج عن الرهائن المتبقين

Lebanon 24
18-03-2025 | 06:36
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