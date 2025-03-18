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بعثة أميركا الأممية: حماس رفضت كل المقترحات التي قدمت لها في الفترة الماضية
Lebanon 24
18-03-2025
|
11:07
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