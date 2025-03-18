Advertisement

أخبار عاجلة

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: على مجلس الأمن أن يعمل لضمان استئناف وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
18-03-2025 | 11:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: لن نستأنف عملية التبادل مع حماس قبل ضمان وقف الاستعراضات
lebanon 24
18/03/2025 19:29:24 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام الأمم المتحدة يدعو لاحترام وقف إطلاق النار في غزة واستئناف المساعدات الإنسانية دون عوائق
lebanon 24
18/03/2025 19:29:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب باكستان في الأمم المتحدة: نأمل التحرك للمرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
18/03/2025 19:29:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: غوتيريش يدعو لاحترام وقف إطلاق النار واستئناف المساعدات الإنسانية والإفراج عن الرهائن المتبقين
lebanon 24
18/03/2025 19:29:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:24 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:24 | 2025-03-18
13:20 | 2025-03-18
13:18 | 2025-03-18
13:16 | 2025-03-18
13:14 | 2025-03-18
13:12 | 2025-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24