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واشنطن بوست عن مسؤول إسرائيلي: إذا قررت حماس العودة إلى المفاوضات لإجراء محادثات جادة فسيتوقف القصف

Lebanon 24
18-03-2025 | 11:33
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