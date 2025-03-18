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وزير الخارجية الإسرائيلي: العملية العسكرية في غزة ليست ليوم واحد وستستمر خلال الأيام المقبلة

Lebanon 24
18-03-2025 | 12:07
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